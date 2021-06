Softball, Europei 2021: Italia e Olanda a punteggio pieno, domani si chiude la seconda fase

Si è aperto quest’oggi un nuovo ed importante capitolo agli Europei di softball 2021, con la seconda fase che ha visto le otto migliori formazioni affrontarsi in due gironi, a caccia di un posto nella fase finale del torneo. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata per ogni raggruppamento.

GRUPPO E: due su due anche per l’Italia padrona di casa, capace di piegare 5-0 la Repubblica Ceca dopo aver sofferto per quattro inning, superando anche la Spagna per 13-0, in un match controllato sin dalle prime fasi. Presente in gruppo anche la Germania, che ha avuto la meglio sulla Spagna per 9-8, arrendendosi poi alla Repubblica Ceca che passa per 10-2, in quello che è apparso con un vero e proprio spareggio. In questo caso, vale la pena ricordare che intemperie venute dal cielo si è fermata per un po’ la partita, prima della sua ripresa.

GRUPPO F: Olanda a punteggio pieno dopo due partite e in procinto di vincere il girone. Le oranje hanno aperto la giornata sconfiggendo 8-1 la Francia, per poi ripetersi con un netto 9-0 su Israele, una delle compagini più in forma, che nella mattina si è imposta 7-5 sulla Russia. A chiudere il quadro ecco il 5-3 della Francia sulla Russia.

I risultati di giornata:

GRUPPO E

Germania-Spagna 9-8

Italia-Repubblica Ceca 5-0

Repubblica Ceca-Germania 10-2

Spagna-Italia 0-13

GRUPPO F

Olanda-Francia 8-1

Israele-Russia 7-5

Israele-Olanda 0-9

Francia-Russia 5-3

Foto: FIBS