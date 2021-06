SailGP Taranto 2021: Australia favorita in assenza di Ainslie e Burling. Spithill e Bruni a caccia di riscatto

Giornata di vigilia a Taranto in vista delle prime regate ufficiali valevoli per la seconda tappa stagionale del SailGP 2021-2022, in programma tra sabato 5 e domenica 6 giugno nella splendida località pugliese affacciata sul Mar Ionio. Si profila una due-giorni altamente spettacolare in cui saranno nuovamente protagonisti otto velocissimi catamarani con foil F50 ad oltre un mese di distanza dal round inaugurale delle Bermuda.

Ai Caraibi fu la Gran Bretagna a trionfare davanti all’Australia di Tom Slingsby e alla Francia di Billy Besson. Purtroppo questo weekend saranno assenti alcuni big come Ben Ainslie (sostituito dal connazionale Paul Goodison al timone della barca britannica) e Peter Burling (cederà il timone della Nuova Zelanda allo svizzero Arnaud Psarofaghis per preparare al meglio le Olimpiadi di Tokyo).

Presenti comunque a Taranto diversi protagonisti dell’ultima America’s Cup tra cui James Spithill e Francesco Bruni, i timonieri di Luna Rossa in quel di Auckland. L’australiano sarà al timone di Team USA dopo la collisione avuta alle Bermuda con il connazionale Nathan Outteridge (timoniere del Giappone, sarà presente), mentre il siciliano sarà il flight controller sulla barca nipponica.

Format della competizione uguale a quello utilizzato alle Bermuda: tre regate di flotta (con tutti i team in gara contemporaneamente) nel day-1, poi giornata conclusiva con altre due regate di qualificazione e la Final Race (in cui parteciperanno i migliori tre equipaggi in classifica) che stabilirà le prime tre posizioni della kermesse tarantina.

Foto: SailGP free editorial use