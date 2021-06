Il SailGP 2021 si appresta a sbarcare a Taranto, dove nel weekend del 5-6 giugno andrà in scena il secondo appuntamento di questa prestigiosa competizione velica itinerante di livello internazionale. Questa perla del Mare Mediterraneo farà da magnifico scenario alle regate che vedranno protagonisti i velocissimi catamarani con foil F50, pronte a sfrecciare sulle acque del Bel Paese dopo l’evento inaugurale di un mesetto fa alle Bermuda. Ai Caraibi fu la Gran Bretagna di Ben Ainslie a trionfare al termine di una bella sfida contro l’Australia di Tom Slingsby e la Francia di Billy Besson. Il parterre in terra italiana sarà però differente, perché mancheranno alcuni timonieri di lusso.

Ad esempio Ben Ainslie non ci sarà. Il quattro volte Campione Olimpico, timoniere di Ineos Uk sconfitto da Luna Rossa nella Finale dell’ultima Prada Cup, aveva già preso degli impegni e dunque non potrà essere della partita: verrà sostituito dal connazionale Paul Goodison. Sarà costretto a rinunciare anche il neozelandese Peter Burling, vincitore della Coppa America e reduce da un fine settimana poco soddisfacente alle Bermuda: il Kiwi ha deciso di concentrarsi sulla preparazione per le Olimpiadi di Tokyo 2021, dove sarà chiamato a difendere il titolo, e verrà rimpiazzato sulla barca di Team New Zealand dallo svizzero Arnaud Psarofaghis.

Rispondono invece alla chiamata James Spithill e Francesco Bruni, i timonieri di Luna Rossa durante l’ultima America’s Cup. L’australiano sarà al timone di Team USA dopo la collisione avuta alle Bermuda con il connazionale Nathan Outteridge (timoniere del Giappone, sarà presente). Il palermitano, invece, sarà il flight controller sulla barca proprio di Outteridge. Tante stelle in mare per un fine settimana da sogno che ha già fatto segnare il tutto esaurito a Taranto, dove la stagione estiva è praticamente già iniziata e dove questo evento rappresenta un eccellente volano per tutto il turismo dopo un anno difficilissimo a causa dell’emergenza sanitaria.

Foto: Lapresse