Rugby, Sky acquisisce i diritti del 6 Nazioni maschile e femminile 2022

Arriva una importante novità per gli appassionato del rugby e del grande sport. Sky Italia, infatti, ha acquisito i diritti di trasmissione dell’edizione 2022 del Sei Nazioni di rugby, il prestigioso torneo del Vecchio Continente riservato alle nazionali di Italia, Inghilterra, Francia, Irlanda, Galles e Scozia, al via all’inizio del prossimo febbraio. Un torneo sinonimo di spettacolo e grandi rivalità, da sempre all’apice del rugby europeo.

Ma, le novità non si fermano qui. Su Sky, infatti, è in arrivo anche il Sei Nazioni U20 (edizioni 2021 e 2022), riservato ai giovani, che scatterà il prossimo 19 giugno, e il Sei Nazioni femminile, da febbraio 2022. Si parte quindi con il Sei Nazioni U20: da sabato 19 giugno a martedì 13 luglio su Sky e in streaming su NOW i talenti del rugby di domani, anche italiani, impegnati all’Arms Park di Cardiff, in Galles, impianto che vedrà debuttare l’Italia proprio contro la nazionale di casa.

La grande offerta di rugby su Sky prosegue, dato che sarà disponibile anche l’Autumn Internationals, ovvero, i test-match in programma in autunno in Europa e che vedranno impegnate le stesse nazionali al via nel Sei Nazioni, che si confronteranno con potenze mondiali come Nuova Zelanda, Australia, Argentina e Sudafrica, attuale campione del mondo. Vivremo una ventina di match in calendario, tre di questi con l’Italia protagonista: il 6 novembre quello più prestigioso e atteso contro gli “All Blacks” neozelandesi, cui faranno seguito il 13 quello contro l’Argentina e il 20 contro l’Uruguay.

Passando all’Emisfero Sud, come non pensare alla Nuova Zelanda, con i mitici “All Blacks”? Su Sky e in streaming su NOW sarà possibile assistere anche agli eventi organizzati dalla Sanzaar, l’organizzazione rugbistica dell’Emisfero Sud di cui fanno parte Nuova Zelanda, Australia, Sudafrica e Argentina. Fra questi, i test match a luglio di Nuova Zelanda, Australia e Argentina, il Rugby Championship tra agosto e ottobre, la Bledisloe Cup, le finali dei campionati neozelandese e sudafricano e il Super Rugby Trans Tasman, in onda in questo periodo su Sky, con le migliori squadre di Nuova Zelanda e Australia che si stanno affrontando per conquistare il prestigioso trofeo, che verrà messo in palio nella finale del 19 giugno prossimo. Sempre su Sky e in streaming su NOW anche le due manifestazioni più importanti per club d’Europa, l’Heineken Champions Cup e la European Challenge Cup.

