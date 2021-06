Rugby, Rainbow Cup 2021: Zebre, netto ko contro il Munster

Finisce con una netta sconfitta a Parma contro il Munster la stagione delle Zebre, che contro gli irlandesi non riescono a trovare il filo del discorso dopo un primo quarto discreto e cedono nettamente a cavallo dei due tempi chiudendo il torneo all’ultimo posto.

Avvio di match spettacolare, con le due squadre che si sfidano a viso aperto. Il primo acuto arriva dopo 8 minuti, quando da una touche arriva una maul, fallo delle Zebre e sulla ripartenza è Coombes a marcare la sua dodicesima meta stagionale e Munster avanti 0-7. Zebre che provano a reagire, soprattutto con Trulla e D’Onofrio, ma non riescono a concretizzare le buone azioni che producono nel primo quarto di gioco.

Al 22’, però, bianconeri che conquistano un fallo e vanno sulla piazzola con Canna per i primi punti dei padroni di casa. Insistono le Zebre, giocano in maniera convincente e al 25’ trovano un altro fallo irlandese e ancora Canna riporta i suoi a -1. Al 28’, però, ancora una volta fiammata del Munster, palla che arriva a Casey che si infila nella difesa raccogliendo un ovale da ruck e seconda meta per il 6-14. Insiste, ora, il Munster e al 34’ conquista una touche sui 5 metri e due minuti dopo arriva la seconda meta personale di Coombes e irlandesi che allungano sul 6-21. E a tempo scaduto arriva la quarta meta del Munster, ancora una volta con Casey che raccoglie l’ultimo passaggio e segna schiantandosi contro il palo e si va al riposo sul 6-28.

E a inizio ripresa arriva una nuova meta del Munster, questa volta da maul, con Scannell che raccoglie l’ovale e va a schiacciare oltre la linea per il 6-35. Cerca la meta della bandiera la squadra di Bradley e al 59’ la trova con un ottimo Mori che si gira evitando un placcaggio, poi schiaccia e punteggio che va sul 11-35. Subito dopo, però, palla persa da un calcetto dallo stesso Mori ed è Liam Coombes a involarsi per il 11-42. E c’è nuovamente spazio per l’altro Coombes al 70’ con terza meta personale e settima del Munster che va sull’11-49. A tempo ampiamente scaduto giallo a D’Onofrio, la quarta meta del solito Coombes per l’11-54 con cui si chiude la stagione delle Zebre.

Foto: Massimiliano Carnabuci – LPS