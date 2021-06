Rugby, Rainbow Cup 2021: Zebre, col Munster alla ricerca di un acuto

Si chiude domani sera la stagione delle Zebre e al Lanfranchi di Parma arrivano gli irlandesi del Munster per l’ultimo match della Rainbow Cup 2021. I bianconeri arrivano all’appuntamento dopo quattro sconfitte consecutive e con la Red Army cercano l’acuto finale prima di iniziare a lavorare per l’anno prossimo.

La vittoria a tavolino della Benetton Treviso contro gli Ospreys, causa tre positività al Covid-19 in casa gallese, hanno di fatto dato ai veneti il primo posto finale e l’accesso alla finale e, dunque, il Munster che inseguiva i biancoverdi è stato tagliato fuori dalla corsa e scenderà in campo senza nulla più da giocarsi.

Sicuramente un vantaggio per i ragazzi di Michael Bradley che proveranno a sorprendere gli irlandesi che verosimilmente si presenteranno con una formazione rimaneggiata e sperimentale in vista dell’anno prossimo. Per le Zebre, invece, l’occasione di ottenere quella vittoria sfumata per poco in tutto il torneo e provare a non chiudere ultime in classifica.

I ragazzi di Parma attualmente sono dodicesimi con 3 punti in classifica, preceduti dalla coppia formata dall’Edimburgo e da Newport con 7 punti, mentre l’Ulster è a quota 8, ma ha già disputato i 5 match del torneo. Una vittoria con bonus e le sconfitte di scozzesi e gallesi senza bonus significherebbe sorpasso ed è a questo che puntano Canna e compagni.

Foto: Massimiliano Carnabuci – LPS