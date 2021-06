Rugby, Rainbow Cup 2021: le Zebre a Cardiff per risalire la classifica

Penultimo appuntamento stagionale per la franchigia di Parma che è impegnata nella sua quarta giornata della Rainbow Cup 2021 e per Canna e compagni trasferta sul difficile campo dei Cardiff Blues per trovare la prima vittoria.

I bianconeri sono reduci da tre sconfitte consecutive nel neonato campionato celtico, ma tre sconfitte di strettissima misura che sono valsi altrettanti punti di bonus. Ora Violi e compagni vogliono chiudere la stagione con due vittorie nelle ultime due partite per guardare con maggior ottimismo e fiducia alla prossima stagione.

Con Michael Bradley confermato, buona parte della rosa che ci sarà anche l’anno prossimo e una nuova dirigenza che sta cercando il modo – nonostante i tanti bastoni tra le ruote – di dare una sostenibilità economica alla squadra la trasferta di Cardiff assume un sapore particolare per i bianconeri dopo un anno di alti e bassi, ma che comunque ha visto la squadra di Parma crescere in maniera importante.

Di contro, quella di domani è l’ultima partita dei Cardiff Blues che fino a oggi hanno perso all’esordio in casa degli Ospreys, poi hanno superato in extremis i Newport Dragons 17-16, hanno vinto il terzo derby gallese consecutivo per 28-29 in casa degli Scarlets prima di cedere di poco in casa del Munster. Insomma, una squadra sicuramente da temere, ma non imbattibile per i ragazzi di Bradley.

