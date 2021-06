Rugby, PRO14 Rainbow Cup 2021: la formazione del Benetton per la finale contro i Vodacom Bulls

Domani, sabato 19 giugno, alle ore 18.30, a Monigo il Benetton Treviso sarà atteso da un appuntamento con la storia, rappresentato dalla finale in gara unica della PRO14 Rainbow Cup contro la formazione sudafricana dei Vodacom Bulls, che i trevigiani avranno l’opportunità di giocare in casa.

Si tratterà dell’ultima gara da head coach dei veneti per Kieran Crowley, che per l’occasione conferma in toto la formazione scesa in campo nell’ultimo match giocato, il 29 maggio, e vinto contro Connacht per 20-12. Il XV di partenza è lo stesso, così come non cambiano gli otto uomini in panchina.

FORMAZIONE BENETTON

15 Jayden Hayward

14 Edoardo Padovani

13 Ignacio Brex

12 Marco Zanon

11 Monty Ioane

10 Paolo Garbisi

9 Dewaldt Duvenage (C)

8 Toa Halafihi

7 Michele Lamaro

6 Sebastian Negri

5 Federico Ruzza

4 Niccolò Cannone

3 Marco Riccioni

2 Corniel Els

1 Thomas Gallo

A disposizione

16 Gianmarco Lucchesi

17 Ivan Nemer

18 Filippo Alongi

19 Irné Herbst

20 Manuel Zuliani

21 Marco Barbini

22 Callum Braley

23 Ratuva Tavuyara

Foto: LM / Alfio Guarise