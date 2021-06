Ranking ATP, classifica degli italiani dopo il Roland Garros. Berrettini 9°, Sinner scivola, best per Musetti e Sonego

Il ranking ATP subirà alcuni interessanti aggiornamenti lunedì 14 giugno, quando verrà pubblicata la nuova classifica dopo il Roland Garros. Ci saranno anche alcune novità per i tennisti italiani dopo la bella avventura sulla terra rossa di Parigi.

Matteo Berrettini resterà in nona posizione dopo aver raggiunto i quarti di finale del secondo Slam stagionale. Il romano ora ha in dote 4103 punti, 962 in meno dello svizzero Roger Federer e 833 di margine sullo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il secondo miglior italiano sarà Jannik Sinner, che però perderà quattro posizioni dopo essere stato sconfitto da Rafael Nadal agli ottavi di finale: l’altoatesino scivolerà al 23mo posto con 2320 punti all’arrivo, a 111 lunghezze dalla top-20 chiusa dal bulgaro Grigor Dimitrov.

Lorenzo Sonego ha detto addio a Parigi al primo turno, ma festeggerà comunque il suo best ranking: sarà numero 26 (prima era stato massimo 28) con 2042 punti. Fabio Fognini sarà numero 29 o 30. Il ligure, uscito al terzo turno in terra transalpina, conserverà la posizione dello scorso lunedì se il francese Ugo Humbert non si qualificherà alle semifinali dell’ATP di Stoccarda (è già ai quarti), altrimenti scivolerà indietro di una piazza con 1843 punti all’attivo.

Best ranking anche per Lorenzo Musetti che, dopo aver fatto sudare Novak Djokovic agli ottavi di finale, si è portato a ridosso della top-60: sarà numero 61 se lo statunitense Sam Querrey non si qualificherà alla finale a Stoccarda (ora è in semifinale), altrimenti sarà numero 62 recuperando abbondantemente dal numero 76 della scorsa settimana.

Bisogna poi uscire dalla top-80 per trovare Gianluca Mager, Marco Cecchinato, Stefano Travaglia e Andreas Seppi che viaggiano rispettivamente (e virtualmente) in 82ma, 85ma, 87ma e 89ma posizione. Possono tutti perdere una posizione nel caso in cui l’argentino Facundo Bagnis o l’uruguayano Pablo Cuevas vincano il torneo di Lione. Andreas Seppi è ai quarti di Nottingham e potrebbe risalire fino al 76° posto in caso di vittoria del torneo (virtualmente numero 86 in caso di semifinale, ora è ai quarti). Salvatore Caruso è numero 96 virtuale, resterà comunque in top-100.

