Quando gioca l’Italia la prossima partita degli Europei. Data, programma, orario, avversaria

L’Italia si è qualificata agli ottavi di finale degli Europei 2021 di calcio vincendo il proprio girone a punteggio pieno. Gli azzurri hanno trionfato nel gruppo A con 9 punti all’attivo, frutto delle nette vittorie ottenute su Turchia, Svizzera e Galles. La nostra Nazionale può così proseguire la propria avventura in questa rassegna continentale e si appresta a vivere la fase a eliminazione diretta. L’Italia tornerà in campo sabato 26 giugno (ore 21.00) allo Stadio Wembley di Londra (Gran Bretagna).

I ragazzi del CT Roberto Mancini lasceranno dunque lo Stadio Olimpico di Roma, dove hanno disputato i primi tre incontri di questa avventura estiva, e voleranno in uno dei grandi templi del calcio internazionale, che tra l’altro ospiterà semifinali e finali di questi Europei. Giorgio Chiellini e compagni affronteranno la seconda classificata del gruppo C, ovvero una tra Ucraina e Austria (l’Olanda ha già vinto quel raggruppamento).

Le due compagini si affronteranno nello scontro diretto: l’Italia affronterà la vincitrice di quella sfida, in caso di pareggio incrocerà l’Ucraina che al momento è in vantaggio nei confronti dell’Austria per numero di gol fatti (4 a 3, la differenza reti è 0 per entrambe le formazioni). Quando gioca l’Italia la prossima partita agli Europei 2021 di calcio?

Di seguito data, calendario completo, programma, orario d’inizio, avversaria, palinsesto tv/streaming dell’ottavo di finale dell’Italia agli Europei 2021 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

QUANDO GIOCA L’ITALIA LA PROSSIMA PARTITA AGLI EUROPEI?

SABATO 26 GIUGNO:

21.00 Ottavi di finale – Italia vs Ucraina o Austria

COME VEDERE LA PARTITA DELL’ITALIA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 1.

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201), su Sky Sport Football (canale 203) e su Sky Sport 251 (canale 251).

Diretta streaming su Rai Play (gratis), su Sky Go e Now TV (per gli abbonati).

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

