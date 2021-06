Probabili formazioni Italia-Turchia, Europei calcio 2021: Locatelli al posto di Verratti, Berardi preferito a Chiesa nel solito 4-3-3

Signore e signori siamo giunti ormai alla vigilia del match d’esordio dei Campionati Europei di calcio 2021. Com’è ben noto l’Italia farà alzare il sipario alla manifestazione continentale nella sfida, scendendo subito in campo, domani venerdì 11 giugno contro la Turchia alle ore 21.00 allo stadio Olimpico di Roma (che, per l’occasione, vedrà sugli spalti 16.000 spettatori).

Il Gruppo A, quindi, inizia subito con una sfida delicatissima, mentre domani si chiuderà la prima giornata con Galles-Svizzera alle ore 15.00 a Baku (Azerbaiijan) consolidando lo status di manifestazione itinerante per questo Europeo.

Come vedremo in campo le due squadre che, sicuramente, andranno a caccia dei 3 punti senza pensare troppo a fare calcoli? Il CT Roberto Mancini schiererà la nostra Nazionale con il classico 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, difesa con Florenzi e Spinazzola esterni, quindi in mezzo l’inossidabile coppia composta da Bonucci e Chiellini. A centrocampo Barella e Jorginho saranno orfani di Verratti (ancora sulla via del recupero) ma Locatelli dà enormi garanzie ormai in quel ruolo. Davanti Insigne e Immobile sono sicuri, mentre Berardi appare in vantaggio nel ballottaggio su Chiesa, pronto a subentrare nel secondo tempo per far valere la sua esplosività.

La Turchia, invece, si dovrebbe presentare con un solido 4-1-4-1 con Çakir in porta, Celik, Söyüncü, lo juvnetino Demiral e Meras in difesa, quindi Yokuslu fungerà da frangiflutti con Karaman, il pericoloso Yazici, Tufan e il rossonero Calhanoglu a sostegno di Burak Yilmaz fresco campione di Francia con il Lille.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-TURCHIA EURO 2021

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

TURCHIA (4-1-4-1): Çakir; Celik, Söyüncü, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Yazici, Tufan, Calhanoglu; Yilmaz.

Foto: Lapresse