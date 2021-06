Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix 2021-2022: annullata la tappa canadese, Courchevel raddoppia

Arriva una prima, importante, modifica al calendario della stagione 2021-2022 di pattinaggio di figura. La seconda tappa del circuito ISU Junior Grand Prix, quella pianificata a Edmonton, in Canada, dal 25 al 28 agosto, è stata ufficialmente annullata. La notizia è emersa nel pomeriggio di mercoledì 23 giugno tramite un comunicato diramato dell’International Skating Union.

È stato il clima di costante incertezza riguardo la gestione della pandemia a spingere la Federazione canadese a rinunciare all’appuntamento: “Negli ultimi 18 mesi – si legge nella nota – Skate Canada ha monitorato da vicino la posizione delle autorità sanitarie provinciali e federali sulla crisi sanitaria globale e si è impegnata per la salute e la sicurezza di atleti, allenatori, funzionari, volontari e spettatori. Come la scorsa stagione, a causa delle linee guida federali sulla quarantena per tutti i viaggiatori e dei requisiti di distanza sociale in vigore in questo momento, Skate Canada ha preso con rammarico la decisione di annullare l’evento“.

Per salvaguardare la competizione itinerante l’ISU ha chiesto ai sei organizzatori rimanenti la disponibilità di allestire più di una tappa. In tal senso a farsi avanti è stata la Federazione francese che, dunque, coprirà anche il secondo appuntamento del circuito, il quale andrà in scena sempre a Courchevel, esattamente una settimana dopo l’evento inaugurale.

Sul ghiaccio d’Oltralpe tuttavia non saranno presenti le coppie d’artistico, teoricamente previste in Canada, a causa della mancanza di un impianto sportivo dedicato agli allenamenti. Per questo motivo gli atleti di questa specialità – oltre che a Kosice, Krasnoyarsk e Linz – saranno della partita a Danzica, in Polonia, dal 29 settembre al 2 ottobre 2021.

IL CALENDARIO AGGIORNATO DEL CIRCUITO ISU JUNIOR GRAND PRIX 2021-2022

18-21 Agosto: Courchevel (Francia)

25-28 Agosto: Courchevel (Francia)

1-4 Settembre: Kosice (Slovacchia)

15-18 Settembre: Krasnoyarsk (Russia)

22-25 Settembre: Lubiana (Slovenia)

29 Settembre- 2 Ottobre: Danzica (Polonia)

6-9 Ottobre: Linz (Austria)

Foto: International Skating Union (Junior Grand Prix Chelyabinsk Event)