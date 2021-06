Pattinaggio artistico: Gabriele Frangipani atterra il quadruplo flip in allenamento

Non si arresta la crescita del pattinaggio artistico maschile italiano. Gabriele Frangipani, ad oggi terza forza dopo i compagni di allenamenti Daniel Grassl e Matteo Rizzo, sta aggiungendo un nuovo salto quadruplo al suo bagaglio tecnico, nello specifico il flip. A renderlo noto è stato il pattinatore stesso tramite un video pubblicato martedì 15 giugno sul profilo instagram ufficiale, accolto con interesse da tutti gli appassionati sparsi per il mondo.

L’atleta tesserato con il Gruppo Sportivo Fiamme Oro e seguito da Lorenzo Magri nelle competizioni ufficiali svolte fino a questo momento ha presentato “soltanto” il quadruplo toeloop, sia singolarmente che in combinazione con il doppio toeloop. Stabilizzando le percentuali realizzative del flip potrà quindi aumentare sensibilmente non solo il base value dei suoi programmi ma, soprattutto, le possibilità di scelta.

Ma il flip e il toeloop non sono gli unici salti con quattro giri di rotazione a cui sta lavorando l’azzurro: lo scorso autunno infatti il diretto interessato, sempre sui suoi canali social, aveva rilasciato un video dove eseguiva in modo brillante il quadruplo lutz. Ad oggi, almeno per ciò che è noto, sono quindi ben tre i quadrupli entrati nell’arsenale del nativo di Pisa, dimostrazione di un lavoro tenace, oculato e ambizioso sia del Team che della società che accoglie il pattinatore, la Young Goose Academy, sempre più al centro della scena internazionale.

Non a caso proprio oggi, mercoledì 16 luglio, la scuola ha annunciato la presenza temporanea in sede di Alysa Liu, due volte Campionessa Statunitense e medaglia di bronzo agli ultimi Campionati Mondiali Junior 2019, solo l’ultima di una lunga serie di personalità di spicco che hanno scelto l’impianto di Egna per affinare le proprie capacità.

IL VIDEO DEL QUADRUPLO FLIP DI GABRIELE FRANGIPANI

Foto: Valerio Origo