Paracanottaggio, due equipaggi azzurri in finale ed uno ai ripescaggi nella Regata finale di qualificazione paralimpica

Oggi, giovedì 3 giugno, a Gavirate si è aperta la Regata finale di qualificazione paralimpica per quanto concerne il paracanottaggio, che mette in palio gli ultimi pass per le Paralimpiadi di Tokyo: l’Italia, che ha già qualificato il quattro con PR3 misto ai Mondiali 2019, cerca il biglietto nelle altre tre specialità paralimpiche.

Nel doppio PR2 misto Chiara Nardo (SC Padova) e Gianfilippo Mirabile (SS Murcarolo) vincono la prima batteria in 08:25:94 e passano direttamente alla finale di sabato con il primo tempo assoluto. In questa specialità saranno in palio due pass per le Paralimpiadi.

Batteria I

Italia – 8:25:94 – In finale

Canada – 8:33:39 – Ai ripescaggi

Germania – 8:57:22 – Ai ripescaggi

Russia – 9:31:74 – Ai ripescaggi

Batteria II

Australia – 8:30:59 – In finale

Uzbekistan – 9:10:31 – Ai ripescaggi

Lettonia – 9:43:28 – Ai ripescaggi

Kenya – 11:32:74 – Ai ripescaggi

Nel singolo PR1 femminile Laura Morato (SC Armida) vince in 12:16:20 la test race che assegna le corsie per la finale di sabato grazie alla retrocessione all’ultimo posto per imbarcazione al di sotto del peso minimo della brasiliana Claudia Cicero dos Santos Sabino, che era giunta prima in 11:21:20, ma che sabato potrà comunque prendere parte alla finale. In questa specialità ci sarà un solo pass paralimpico a disposizione.

Test Race

Italia – 12:16:20 – In finale

Svezia – 12:47:40 – In finale

Algeria – 14:04:30 – In finale

Brasile – 11:21:20 – Retrocessa all’ultimo posto per imbarcazione al di sotto del peso minimo – In finale

Nel singolo PR1 maschile Massimo Spolon (Gavirate) è secondo in 09:51:22 nella seconda batteria alle spalle del tedesco Marcus Klemp, primo in 09:45:43 e dovrà quindi passare per i ripescaggi di domani. Anche in questa specialità ci sarà un solo pass paralimpico a disposizione.

Batteria I

Polonia – Jaroslaw Kailing – 10:26:26 – In finale

Argentina – Alejandro Magno Vera – 10:35:65 – Ai ripescaggi

Francia – Julien Hardi – 10:59:71 – Ai ripescaggi

Kenya – Peter Owoko – 13:44:75 – Ai ripescaggi

Batteria II

Germania – Marcus Klemp – 9:45:43 – In finale

Italia – Massimo Spolon – 9:51:22 – Ai ripescaggi

Ungheria – Zsolt Peto – 10:18:99 – Ai ripescaggi

Sudan – Abdelaziz Mohamed – 12:39:80 – Ai ripescaggi

Di seguito i risultati del quattro con PR3 misto. Nella finale di sabato in questa specialità saranno in palio due pass per le Paralimpiadi.

Batteria I

Canada – 7:09:41 – In finale

Brasile – 7:22:50 – Ai ripescaggi

Paesi Bassi – 7:27:54 – Ai ripescaggi

Nigeria – 9:16:30 – Ai ripescaggi

Batteria II

Germania – 7:32:09 – In finale

Spagna – 7:36:21 – Ai ripescaggi

Giappone – 7:47:90 – Ai ripescaggi

Messico – 8:12:06 – Ai ripescaggi

Foto: LM / Danilo Vigo