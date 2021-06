Pallanuoto: la World League resta un tabù per il Settebello, in finale volano gli Stati Uniti

Una manifestazione che resta un vero e proprio tabù per il Settebello. Quest’anno sembrava essere l’edizione giusta, con molte assenze tra le avversari e, soprattutto, vista una condizione ottima per gli azzurri. In semifinale invece la Nazionale italiana di pallanuoto toppa nelle Super Final di World League e viene sconfitta per 10-8 dagli Stati Uniti.

Saranno gli americani dunque a giocarsi il titolo con il Montenegro domani. Alla squadra tricolore non resta che puntare alla terza piazza (sfida alla Grecia, come già accaduto nel girone con netta vittoria azzurra) e concentrarsi verso un appuntamento più importante, le Olimpiadi di Tokyo.

Dopo quattro vittorie consecutive arriva una performance incolore per la squadra di Sandro Campagna. Nel primo quarto è mancata la stabilità difensiva che si era vista nelle altre uscite (4-4 il parziale). Poi c’era stato il vantaggio, se pur sofferto, a metà gara. Terzo quarto da dimenticare al più presto: malissimo in ogni fase gli azzurri, con tanti errori individuali e il 3-0 americano che ha chiuso la pratica. Hanno provato la rimonta Figlioli e compagni nell’ultima frazione, ma non c’è stato niente da fare.

Foto LM/LPS/Maria Angela Cinardo