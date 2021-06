Si è conclusa oggi ad Atene, in Grecia, la Super Final della World League di pallanuoto femminile, che ha visto disputarsi tutte le quattro finali, con il titolo che è andato agli USA sull’Ungheria, mentre a completare il podio c’è la Russia, terza.

La finalissima sorride agli USA, che dominano contro l’Ungheria, battuta per 14-8, mentre nella sfida per il gradino più basso del podio la Russia supera il Canada per 10-8. Nelle partite per le posizioni di rincalzo la Spagna batte la Grecia per 12-9 e chiude quinta, mentre il Giappone liquida il Kazakistan per 18-10 e si classifica settimo.

RISULTATI 19 GIUGNO WORLD LEAGUE PALLANUOTO FEMMINILE

FINALE 7° POSTO

Giappone-Kazakistan 18-10

FINALE 5° POSTO

Grecia-Spagna 9-12

FINALE 3° POSTO

Russia-Canada 10-8

FINALE 1° POSTO

USA-Ungheria 14-8

Foto: katacarix Shutterstock.com