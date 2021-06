Seconda giornata per quanto riguarda la Super Final di World League di pallanuoto al femminile. In quel di Atene successi netti, anche scontati visto il pronostico, per Spagna, Stati Uniti e Canada, mentre molto equilibrio nella sfida tra Ungheria e Russia, con le russe che si sono imposte di misura. Andiamo a rivivere questo turno con tabellini e classifiche aggiornate.

Girone A

CANADA-GIAPPONE 16-10 (4-3, 5-1, 3-3, 4-3)

Canada: Gaudreault, McKee 1, Crevier 1, E. Wright 2, Eggens 3, Sohi 1, Bekhazi, Lemay-Lavoie 2, McKelvey 2, Christmas 2, Paul 1, La Roche 1, Vulpisi. All. Paradelo

Giappone: Miura, Arima 5, A. Inaba, Ura, Iwano, Koide, Hashida 1, Niizawa, Yamamoto, Kawaguchi 4 (1 rig.), Nishiyama, Kudo, Shioya. All. Motomiya

Arbitri: Ohme (Ger) e Spiritosanto (Usa)

Note: sup. num. Canada 7/11, Giappone 5/9. Rigori: Giappone 1/1

RUSSIA-UNGHERIA 14-13 (2-2, 4-6, 5-3, 3-2)

Russia: Karnaukh, Bersneva 2, Prokofyeva, Karimova 3, Borisova, Churzina 1, Serzhantova, Simanovich 1, Timofeeva 1, Soboleva 1, Ev. Ivanova 3, Glyzina 2, Golovina. All. Gaidukov

Ungheria: Kaso, Szilagyi 2, Antal, Gurisatti 1, V. Valyi, Parkes 1, Illes, Keszthelyi 4 (1 rig.), Leimeter 4 (1 rig.), Gyongyossy 1, Rybanska, Mate, Magyari. All. Biro

Arbitri: Zwart (Ned) e Teixido (Esp)

Note: sup. num. Russia 1/9, Ungheria 5/10. Rigori: Ungheria 2/2. Magyari sostituisce Kaso a metà gara

CLASSIFICA: Canada 6, Russia 3, Ungheria 3, Giappone 0.

Girone B

STATI UNITI-KAZAKISTAN 20-2 (9-0, 6-2, 1-0, 4-0)

Stati Uniti: Johnson, Musselman 3, Seidemann 1, Fattal 2, Hauschild 2 (1 rig.), Steffens, Haralabidis 5 (2 rig.), J. Neushul 1, A. Fischer 1, Gilchrist 1 (rig.), M. Fischer 2 (1 rig.), A. Williams 2, Longan. All. Krikorian

Kazakistan: Zharkimbayeva, Pochinok, Glukhova, Turova, Yeremina, Roga 1, Novikova, Muravyeva 1, Shapovalova, Khritankova, Anossova, Murataliyeva, Kolesnichenko. All. Naurazbekov

Arbitri: Wengenroth (Sui) e Tsuzaki (Jpn)

Note: sup. num. Stati Uniti 6/11, Kazakistan 0/3. Rigori: Stati Uniti 4/5

GRECIA-SPAGNA 8-14 (2-5, 1-3, 3-2, 2-4)

Grecia: Stamatopoulou, Tsoukala 3, Tricha, M. Plevritou 1, Xenaki 2, Patra, Tornarou, V. Plevritou 1, E. Plevritou 1, Sotireli. All. Lorantos

Spagna: Ester, E. Ruiz, A. Espar 2, B. Ortiz 4 (1 rig.), Tarragò 1, I. Gonzalez, C. Espar, Peña 1, Aznar 1, Crespi, M. Garcia 3, Leiton 2, M.E. Sanchez. All. Oca

Arbitri: Deslieres (Can) e Kun (Hun)

Note: sup. num. Grecia 5/14, Spagna 6/9. Rigori: Spagna 1/1

CLASSIFICA: Stati Uniti 6, Spagna 6, Grecia 0, Kazakistan 0.

Foto: Luigi Mariani LPS