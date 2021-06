Pallanuoto, Champions League 2021: Pro Recco e Brescia provano a regalarsi il derby in finale

Le semifinali della Champions League 2020-2021 di pallanuoto si giocheranno oggi, venerdì 4 giugno, a Belgrado, in Serbia: Pro Recco (alle ore 18.00 contro il Barceloneta) e Brescia (alle ore 20.30 contro il Ferencvaros) proveranno a regalarsi il sogno di una finale tutta italiana da vivere domani, sabato 5 giugno, alle ore 20.30.

La prima formazione italiana a scendere in acqua sarà ancora la Pro Recco, impegnata alle ore 18.00 contro gli spagnoli del Barceloneta: le due formazioni non si sono mai incontrate in stagione, essendo inserite in gironi diversi nella fase preliminare, ma entrambe hanno dominato ieri i rispettivi incontri nei quarti di finale.

Il Brescia invece chiuderà il programma delle gare odierne con la sfida ai magiari del Ferencvaros: le due formazioni si sono già incrociate nella prima fase a gironi della manifestazione e, nonostante gli ungheresi abbiano chiuso al primo posto, con i lombardi terzi, il Brescia ha vinto entrambi gli scontri diretti, a dicembre per 10-7 ed a marzo per 9-6.

Le sfide, nel complesso, si presentano entrambe equilibrate: la Pro Recco, dopo la delusione in campionato vuole allungare invece la striscia ancora aperta di 11 vittorie consecutive stagionali in Champions, mentre il Brescia, forte dell’entusiasmo per lo Scudetto e dei precedenti stagionali, vuole vincere ancora con i magiari.

Foto: LM / Luigi Mariani