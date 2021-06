Orari F1, GP Azerbaijan 2021: programma prove libere, qualifiche e gara. Guida tv Sky e differite TV8

Da venerdì 4 a domenica 6 giugno il circus della Formula 1 fa il suo ritorno a Baku dopo due anni dall’ultima edizione del Gran Premio dell’Azerbaijan, in seguito alla cancellazione del round azero nel calendario iridato del 2020 a causa del Covid-19.

Dopo Montecarlo arriva dunque un nuovo circuito cittadino, anche se con caratteristiche diverse rispetto al tortuoso e lento tracciato monegasco. La pista di Baku è infatti abbastanza completa e alterna sezioni estremamente lente a lunghi rettilinei in cui vengono raggiunte velocità massime paragonabili a Monza.

Il weekend del Gran Premio dell’Azerbaijan 2021 verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre su TV8 sarà possibile seguire in chiaro qualifiche e gara in differita. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le sessioni con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del percorso di avvicinamento alla sesta gara della stagione.

Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend valevole per il GP Azerbaijan 2021 di F1:

PROGRAMMA WEEKEND GP AZERBAIJAN F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Venerdì 4 giugno

ore 8.25-9.10, F2, Prove libere, diretta

ore 10.30-11.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 12.30-13.00, F2, Qualifiche, diretta

ore 14.00-15.00, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 5 giugno

ore 9.25-10.15, F2, Gara 1, diretta

ore 11.00-12.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 14.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 15.40-16.30, F2, Gara 2, diretta

Domenica 6 giugno

ore 10.45-11.50, F2, Gara 3, diretta

ore 14.00, F1, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 5 giugno

ore 18.30, F1, Qualifiche, differita

Domenica 6 giugno

ore 19.30, F1, Gara, differita

Foto: Lapresse