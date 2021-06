Olimpiadi Tokyo 2021, Tiro a segno: Tommaso Chelli, scheda e palmares

Nome: Tommaso

Cognome: Chelli

Luogo e data di nascita: Livorno, 24 settembre 1995

Disciplina: tiro a segno, pistola automatica

Palmares: il toscano come miglior risultato a livello planetario può vantare un 16° posto nella gara di pistola automatica maschile dai 25m alla Coppa del Mondo di Monaco di Baviera 2019. Decisivo per la sua qualificazione a Tokyo è stato invece il recente 4° posto ottenuto agli Europei di Osijek 2021, dove in palio era rimasta l’ultima carta olimpica continentale da assegnare.

Precedenti alle Olimpiadi: esordiente

Obiettivo a Tokyo 2021: il livornese in un contest imprevedibile come quello celere e dalla media distanza andrà a Tokyo per fare esperienza e per cercare di essere la mina vagante del lotto degli shooters iscritti al concorso. Vedremo cosa ne verrà fuori.

Foto: UITS