Olimpiadi Tokyo 2021, Judo: Fabio Basile, scheda e palmares

Nome: Fabio

Cognome: Basile

Luogo e data di nascita: Rivoli, 7 ottobre 1994

Disciplina: Judo

Palmares: Oro olimpico a Rio 2016; 1 bronzo europeo (Kazan 2016); 2 vittorie e 7 podi nel World Tour; 2 medaglie agli Europei U23 (oro a Bratislava 2015); 1 bronzo mondiale junior; 1 bronzo europeo junior; 1 argento europeo cadetti

Precedenti alle Olimpiadi: 1° posto a Rio 2016 (nei 66 kg)

Obiettivo a Tokyo 2021: Il passaggio di categoria post-Rio (dai 66 ai 73 kg) non ha sortito gli effetti sperati in termini di risultati ma si è rivelato provvidenziale per la qualificazione olimpica, alla luce dell’esplosione di Lombardo nei 66 kg. Come in Brasile, l’azzurro non sarà uno dei favoriti della vigilia, ma se sta bene può provare a fare molta strada.

Foto: EJU