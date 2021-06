Olimpiadi Tokyo 2021, Ciclismo: Giulio Ciccone, scheda e palmares

Nome: Giulio

Cognome: Ciccone

Luogo e data di nascita: Chieti, 20 dicembre 1994

Disciplina: Ciclismo, prova su strada

Palmares: sei vittorie in carriera. Vincitore di due tappe al Giro d’Italia del 2016 e del 2019, del Trofeo Laigueglia 2020, del Giro dell’Appennino 2018, una tappa al Tour of Utah del 2017, e una tappa all’Haut Var nel 2019. Ha conquistato la classifica finale dei GPM al Giro 2019. Due giorni in maglia gialla al Tour de France 2019.

Precedenti alle Olimpiadi: esordiente

Obiettivo a Tokyo 2021: sarà il gregario perfetto per i tratti in salita. La sua condizione è in crescendo dopo uno sfortunatissimo Giro 2021, ed è chiamato in sostegno dei propri compagni di squadra per scremare il gruppo quando la strada inizia a salire.

Foto: Lapresse