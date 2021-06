Olimpiadi 2021, Italia a Tokyo con 155 donne: record storico! Delegazione più femminile di tutti i tempi

L’Italia è già certa di avere qualificato 318 atleti alle Olimpiadi di Tokyo 2021, ma qualche gradità novità si aggiungerà nelle prossime settimane. Gli azzurri saranno presenti, per il momento, in ben 30 discipline differenti. La nostra delegazoine sarà composta da 155 donne. Quando manca poco più di un mese all’inizio dei Giochi (la Cerimonia d’Apertura è prevista per venerdì 23 luglio) possiamo già affermare che si tratta della spedizione tricolore col maggior numero di donne della storia. Il precedente primato, ovvero le 144 ragazze presenti a Rio 2016, è stato abbondantemente abbattuto.

Si tratta della testimonianza a tutti gli effetti di uno sport sempre più rosa anche nel Bel Paese e indirizzato verso la “gender equality” tanto voluta dal Comitato Olimpico Internazionale. Al momento, infatti, la situazione è abbastanza equilibrata all’interno della nostra delegazione, visto che il numero di uomini e di donne è praticamente identico (si sono qualificati 163 maschi).

C’è ancora un mesetto di tempo per rimpinguare il contingente, anche se sarà difficile arrivare al record di 373 qualificati toccato in occasione delle Olimpiadi di Atene 2004 (a fare la differenza furono le otto squadre capaci di staccare il pass, al momento siamo fermi a 5 e si può aggiungere soltanto il basket maschile). Per il momento si è già superato il numero di cinque anni fa, visto che in Brasile volarono 314 azzurri, e anche di Londra 2012 (290 qualificati).

Foto: FIVB