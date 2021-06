Nuoto, Settecolli 2021: i tempi del pomeriggio. Pellegrini rimane la più veloce nei 50 dorso

Vanno progressivamente a diminuire i tempi della cinquantottesima edizione del trofeo Settecolli di Roma. Dopo le batterie lente del mattino, è il momento di quelle intermedie.

Si comincia con i 100 metri dorso, e ci si avvicina a tempi più performanti: è l’indiano Srihari Nataraj il migliore delle due batterie in 53.90, battendo l’israeliano Ron Polonsky e Victor Morciano in 56.40; il miglior azzurro è però Mattia Alessandro, sesto nell’altra batteria in 56.08.

Nei 50 dorso femminile, resiste il miglior tempo mattutino di Federica Pellegrini (28.43); nelle batterie pomeridiane la migliore è la classe 2001 Sonia Laquintana, che chiude in 129.20 avanti alle altre azzurre Helena Biasibetti e Veronica Montanari. Latra batteria vinta dall’israeliana Aviv Barzelay in 29.39, seconda Alessia Bianchi in 29.55.

Nei 200 metri stile libero femminile si scende sotto i due minuti grazie a Gabrielle Roncatto: la brasiliana classe 1999 vince contro la connazionale Ana Carolina Vieira e l’atleta del Liechtenstein Julia Hassler; nella batteria di italiane è stata Giulia Verona a vincere in 2.00.56.

In attesa di Nicolò Martinenghi, il miglior tempo di giornata nei 100 metri rana è per l’austriaco Christopher Rothbauer, che corre la batteria più veloce in 1.00.63 avanti allo sedese Erik Persson e al danese Tobias Bjerg. Miglior azzurro finora Mario Bossone, che ha vinto la quarta batteria in 1.02.02. Tra le donne invece, nella stessa gara, è la belga Fanny Lecluyse per ora con il miglior tempo di 1.07.95; nella stessa gara, quinta la sedicenne Francesca Zucca in 1.10.65, settima Lara Buondonno; entrambe potranno dire di essere arrivate avanti alla leggendaria Katinka Hosszu, ultima in una specialità non sua.

100 metri farfalla che tra gli uomini vedono il buon 51.93 dell’israeliano Gal Cohen Groumi, che nella quarta batteria fa il vuoto e lascia a quasi due secondi Gianluca Gesmini e Raffaele Tavoletta; più lenta la terza batteria, con Adilbek Mussin che ha vinto in 52.40.

50 a farfalla che per ora vedono il tempo più veloce nelal terza batteria con Michelle Coleman n 26.08, avanti a Femke Heemskerk (26.53) e Lisa Katharina Hoepink (26.68), sesta Claudia Tarzia. Miglior azzurra del pomeriggio Alessandra Miari Fulcis, che vince la batteria 4 in 26.69. Stefano Razeto invece vince la quarta batteria in 22.77, ma è nettamente passato dalla terza, con Andrii Govorov che chiude con 22.16, finora miglior tempo di giornata.

Foto: LaPresse