Nuoto, Preolimpico Barcellona: Italia autoritaria e convincente in vista dei Giochi di Tokyo

Un’Italia autorevole e convincente. La Nazionale del nuoto artistico era chiamata a dare risposte nella piscina Sant Jordi di Barcellona (Spagna), sede del Torneo Preolimpico che metteva in palio gli ultimi pass per Tokyo, e queste sono arrivate puntualmente.

Nonostante tutte le difficoltà di un periodo pandemico che ha costretto tutti a degli enormi sacrifici e caratterizzato anche da qualche infortunio di troppo (Linda Cerruti), tutto è andato per il verso giusto. Le ragazze sono state delle autentiche “Guerriere”, prendendo spunto dall’esercizio nella routine del libero valsa la chiosa.

I 93.2332 punti (27.9000 per l’esecuzione, 37.3332 per l’impressione artistica e 28.000 per le difficoltà) sono stati frutto di un’esecuzione di grande rilievo nella quale le nostre portacolori hanno saputo rappresentare in acqua la coreografia di Anastasia Ermakova e la musica “Final Fight” del sopraffino autore partenopeo Antongiulio Frulio in maniera inappuntabile. Le azzurre si sono fatte carico di un messaggio di speranza e di ripresa, di qui la scelta di un brano che è un inno alla speranza e alla vita.

“Siamo molto molto felici di questo risultato, perché arriva dopo una serie di infortuni e in casa delle nostre antagoniste. Le ragazze sono state perfette e hanno nuotato in maniera impeccabile. E’ il primo 93.0000 che prende l’Italia e ciò rappresenta una crescita importante. Abbiamo portato una routine molto difficile e che è stata ben accolta. Adesso abbiamo cinque settimane prima delle Olimpiadi, per migliorarci ulteriormente e crescere ancora. Dedico la qualificazione olimpica a tutte le atlete e a tutto lo staff della Nazionale. Lasciamo alle spalle un anno e mezzo molto duro, soprattutto psicologicamente: le ragazze non gareggiavano in nazionale dai mondiali di Gwangju“, le parole del direttore tecnico Patrizia Giallombardo.

Con il successo nella prova a squadre, l’Italia ha automaticamente incamerato la qualificazione olimpica nel duo e pertanto dal 2 al 7 agosto la danza in vasca avrà i tratti azzurri per ben figurare nello scenario a Cinque Cerchi.

