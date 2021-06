Poche settimane e l’Italia dovrà salutare una delle sportive più forti della storia del Bel Paese: Federica Pellegrini ha infatti confermato che in questo 2021 ci sarà ufficialmente il suo ritiro.

La nuotatrice di Spinea è intervenuta oggi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, alla presentazione della International Swimming League che sarà in programma a Napoli dal 26 agosto al 30 settembre, confermando la sua presenza alla manifestazione, spostando così in avanti il momento di appendere la cuffia al chiodo. Le sue parole: “Ci sarò anch’io a Napoli. Saranno come i supplementari della mia carriera. Volevo chiudere con l’Olimpiade di Tokyo, ma c’è questa opportunità e mi piace l’idea di chiudere a Napoli, con la ISL che sarà una vetrina bellissima. Dovrò stare attenta in quei 40 giorni a non prendere troppo peso… visto le pizze che mangerò. Su questa decisione ha influito la pandemia, nel senso che questo ultimo anno e mezzo di stop mi ha dato lo stimolo per continuare e arrivare fin qui”.

Non ci saranno ripensamenti, nonostante nel 2022 saranno in programma gli Europei a Roma: “La fatica è tanta e presto compirò 33 anni. Ho già stressato moltissimo corpo e mente. Visto che ci tenete tanto saranno le ultime gare della carriera, così i tifosi italiani e napoletani potranno rivedermi. Me la immagino affollata, emergenza permettendo. Anche se ultima gara è un termine che non mi piace. Crea aspettative e ansia. Il futuro? Non ci ho ancora pensato io non vedo perché dovete farlo voi”.

Uno sguardo anche a ciò che sta accadendo in Oceania, con tempi mostruosi verso Tokyo e il suo Record del Mondo nei 200sl messo a rischio da Ariarne Titmus: “Sì ho seguito i Trials australiani proprio perché mi aspettavo una prova del genere. C’è mancato poco. Ma tanto i record sono fatti per essere battuti. E anche se mi dispiacerà prima o dopo accadrà. Intanto mi preparo al meglio all’Olimpiade e vedremo cosa succederà”.

Foto: Lapresse