Nuoto artistico, Preolimpico Barcellona: Austria avanti a tutte dopo la prima giornata del duo, domani la finale

Si è conclusa la penultima giornata del preolimpico di nuoto artistico in corso di svolgimento a Barcellona, nella piscina Saint Jordi. Ventitré nazionali a giocarsi gli ultimi posti per Tokyo, e tra di loro non c’è l’Italia, che ha già raggiunto il suo obiettivo con il gran successo nella gara a squadre di ieri.

Proprio in virtù della qualificazione delle azzurre verso le Olimpiadi, Patrizia Giallombardo e le sue ragazze, Linda Cerruti e Costanza Ferro, hanno deciso di non scendere in acqua, lasciando l’incombenza alle altre nazionali ancora in corsa. Ad aver monopolizzato questo sabato spagnolo è l’Austria di Anna-Maria ed Eirini Alexandri. Le due hanno concluso al primo posto sia il duo libero della mattina con il punteggio di 91.2668 che il duo tecnico in 90.5721.

In mattinata sono state le francesi Charlotte e Laura Tremble le loro più agguerrite avversarie, chiudendo la gara libera in 88.0668, di poco davanti all’Olanda di Bregje e Noortje De Brouwer in 87.8000. Quarto posto per la Bielorussia di Vasilina Khandoshka e Daria Kulagina (87.6000), avanti agli Stati Uniti di Anita Alvarez e Lindi Schroeder (87.2332), l’Israele di Eden Blecher e Shelly Bobritsky (85.4668), la Gran Bretagna di Kate Shortman ed Isabelle Thorpe (85.2332), il Liechtenstein di Lara Meching e Marluce Schierscher (83.9668), la Germania di Marlene Bojer e Michelle Zimmer (82.8332) e la Colombia di Estefania Alvarez Piedrahita e Monica Arango Estrada (82.6000).

Nella sfida tecnica invece la piazza d’onore è per la Bielorussia, che chiude in 87.6593, avanti all’Olanda, di nuovo terza (87.5620), gli Stati Uniti (87-2417), la Francia solo quinta (87.1933), la Gran Bretagna (85.2230). Settime le israeliane in 85.0958, avanti al Lietchenstein, (83.1689), la Colombia (82.8481) e la Germania (82.7951). Molto più dietro le altre.

Foto: LaPresse