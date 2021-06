Nuoto, Arianna Castiglioni batte Benedetta Pilato col record italiano dei 100 rana al Settecolli!

C’era da aspettarselo. La Finale dei 100 rana donne era molto attesa in questa edizione 2021 del Trofeo Settecolli di nuoto. Arianna Castiglioni, Benedetta Pilato e Martina Carraro non hanno di certo deluso le attese regalando una gara dagli altissimi contenuti tecnici.

E’ stata Castiglioni a trionfare in grande stile: nuovo record italiano di 1’05″67, migliorando il primato di 1’05″86 di Carraro. Un tempo notevole per la lombarda che, come è noto, non potrà prendere parte alle gare individuali alle Olimpiadi di Tokyo per le regole di selezione, ma che oggi ha voluto dare una risposta a tutti e che molto probabilmente sarà in Giappone a gareggiare nelle staffette.

Un riscontro quello di Arianna che vale attualmente il quarto tempo mondiale del 2021 in questa specialità, a dimostrazione dell’importanza del risultato. Decisamente bene anche Pilato: l’azzurrina ha finalmente abbattuto la barriera dell’1’06”, stampando il tempo di 1’05″84 e realizzando una prestazione anche lei migliore del precedente limite nazionale (settimo crono al mondo nel 2021). Ottimi presupposti in vista delle Olimpiadi.

A completare il podio Carraro che ha nuotato un ottimo 1’06″08, desiderosa poi di ottenere risultati di un certo rilievo a Tokyo. Da sottolineare anche l’ottima prestazione di Francesca Fangio di 1’06″77.

Foto: LaPresse