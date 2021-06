NBA, Draft Lottery 2021: la prima scelta assoluta va ai Detroit Pistons

Nel cuore della notte italiana si è svolta la Draft Lottery che, come tradizione, va a comporre l’elenco delle prime 14 posizioni del Draft NBA 2021, che si terrà nella serata del 29 luglio prossimo al Barclays Center di Brooklyn, New York. Il sorteggio, che prevedeva un numero differente di bussolotti in base al posizionamento delle varie squadre nell’ultima regular season, ha premiato i Detroit Pistons che, reduci da un misero record di 20 vinte e 52 sconfitte, potranno scegliere per primi nel prossimo Draft.

Alle loro spalle gli Houston Rockets #2, quindi Cleveland Cavaliers #3, Toronto Raptors #4, Orlando Magic #5 e Oklahoma City #6 che avranno ben sei scelte a disposizione tra le 60 totali. Interessante anche l’andamento dei Golden State Warriors che avranno a disposizione la pick numero #7 e #14.

Chi potrebbe essere, quindi, la prima scelta assoluta del Draft NBA 2001? I Detroit Pistons hanno il mirino puntato su Cade Cunningham, play-guardia di ben 203cm per 100kg di Oklahoma State e andrebbero a rinforzare un reparto che ha assoluto bisogno di un innesto di qualità. Si annuncia una “Rookie class” interessante e profonda con nomi di sicuro avvenire come Evan Mobley, Jalen Green e Jalen Suggs da Gonzaga, senza dimenticare Jonathan Kuminga.

ELENCO DRAFT ORDER NBA 2021

1 1 Detroit Pistons

1 2 Houston Rockets

1 3 Cleveland Cavaliers

1 4 Toronto Raptors

1 5 Orlando Magic

1 6 Oklahoma City Thunder

1 7 Golden State Warriors (via Minnesota)

1 8 Orlando Magic (via Chicago)

1 9 Sacramento Kings

1 10 New Orleans Pelicans

1 11 Charlotte Hornets

1 12 San Antonio Spurs

1 13 Indiana Pacers

1 14 Golden State Warriors

1 15 Washington Wizards

1 16 Oklahoma City Thunder (via Boston)

1 17 Memphis Grizzlies

1 18 Oklahoma City Thunder (via Miami)

1 19 New York Knicks

1 20 Atlanta Hawks

1 21 New York Knicks (via Dallas)

1 22 Los Angeles Lakers

1 23 Houston Rockets (via Portland)

1 24 Houston Rockets (via Milwaukee)

1 25 Los Angeles Clippers

1 26 Denver Nuggets

1 27 Brooklyn Nets

1 28 Philadelphia 76ers

1 29 Phoenix Suns

1 30 Utah Jazz

2 31 Milwaukee Bucks (via Houston)

2 32 New York Knicks (da Detroit via Philadelphia e LA Clippers)

2 33 Orlando Magic

2 34 Oklahoma City Thunder

2 35 New Orleans Pelicans (da Cleveland via Atlanta)

2 36 Oklahoma City Thunder (da Minnesota via Golden State)

2 37 Detroit Pistons (da Toronto via Brooklyn)

2 38 Chicago Bulls

2 39 Sacramento Kings

2 40 New Orleans Pelicans

2 41 San Antonio Spurs

2 42 Detroit Pistons (da Charlotte via New York)

2 43 New Orleans Pelicans (da Washington via Utah to Cleveland e Milwaukee)

2 44 Brooklyn Nets (via Indiana)

2 45 Boston Celtics

2 46 Toronto Raptors (da Memphis via Sacramento)

2 47 Toronto Raptors (da Golden State via New Orleans to Utah)

2 48 Atlanta Hawks (da Miami via Portland to Sacramento)

2 49 Brooklyn Nets (via Atlanta)

2 50 Philadelphia 76ers (via New York)

2 51 Memphis Grizzlies (da Portland via Cleveland, Detroit e Dallas)

2 52 Detroit Pistons (da LA Lakers via Detroit, Houston e Sacramento)

2 53 New Orleans Pelicans (via Dallas)

2 54 Indiana Pacers (da Milwaukee via Cleveland e Houston)

2 55 Oklahoma City Thunder (da Denver via Philadelphia e Golden State)

2 56 Charlotte Hornets (via LA Clippers)

2 57 Charlotte Hornets (via Brooklyn)

2 58 New York Knicks (via Philadelphia)

2 59 Brooklyn Nets (via Phoenix)

2 60 Indiana Pacers (via Utah)

Foto: Lapresse