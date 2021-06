Valentino Rossi si sta preparando in vista del GP di Germania 2021, settima tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend sul circuito del Sachsenring. Il Dottore ha sempre faticato sul circuito teutonico nel corso della sua gloriosa carriera, in questa occasione spera di portare via qualche punto in una stagione finira avara di risultati.

Il nove volte Campione del Mondo potrebbe decidere di correre anche il prossimo anno, lasciando la Yamaha Petronas e correndo per il suo Team VR46 che usufruirà delle moto Ducati. I piloti dovrebbero essere Luca Marini e Marzo Bezzecchi, ma attenzione perché il centauro di Tavullia potrebbe di proseguire.

Valentino Rossi ne ha parlato durante la conferenza stampa della Yamaha alla vigilia dell’appuntamento tedesco: “Non so, sono contento che Dall’Igna abbia detto così ma dipende da un sacco di cose, anche da queste prossime gare. Sono importanti, anche simbolicamente, e vorrei qualche bel risultato prima della pausa estiva. Bezzecchi pilota nel team il prossimo anno? Per la VR46 vorremmo privilegiare piloti dell’Academy, Bezzecchi è in cima alla lista ma vedremo. Potremmo annunciare qualche novità nei prossimi giorni”.

Il numero 46 ha proseguito: “Che gara sarà? Yamaha al Sachsenring non dovrebbe andare male, ci sono curve giuste per la nostra moto. Però manchiamo dal 2019, come dicevo… Il favorito? Secondo me è Marquez, qui ha vinto tanto, è la sua pista per eccellenza. Poi dipenderà da come sta fisicamente. E occhio a Quartararo e Oliveira, stanno davvero bene”.

Foto: MotoGPpress