MotoGP su TV8, GP Olanda 2021: orari gratis e in chiaro, programma differite

Ultimo appuntamento prima della pausa estiva per il Motomondiale, che fa tappa da venerdì 25 a domenica 27 giugno in un circuito storico come Assen per disputare il Gran Premio d’Olanda 2021, nono round della stagione. Grande attesa in MotoGP per la prova del nove di Marc Marquez, reduce dal trionfo al Sachsenring e chiamato adesso a confermarsi sul podio anche su un tracciato destrorso.

Il favorito d’obbligo della vigilia è Fabio Quartararo, leader del campionato e storicamente molto competitivo in Olanda, ma attenzione alla KTM con un Miguel Oliveira in forma stellare reduce da tre piazzamenti sul podio consecutivi. Yamaha e Suzuki dovrebbero esaltarsi sul lay-out di Assen, quindi saranno sicuramente della partita anche i vari Maverick Vinales, Alex Rins e Joan Mir, mentre Ducati proverà a difendersi con Johann Zarco, Jack Miller e Francesco Bagnaia.

Tutte le sessioni del weekend olandese verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Sarà possibile inoltre seguire in chiaro su TV8 qualifiche e gare delle tre classi principali in differita. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dello spettacolo del Motomondiale ad Assen.

Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend valevole per il GP d’Olanda 2021:

PROGRAMMA WEEKEND GP OLANDA MOTOGP 2021

Guida TV8

Sabato 26 giugno

ore 16.30, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Domenica 27 giugno

ore 14.05, Moto3, Gara, differita

ore 15.25, Moto2, Gara, differita

ore 17.05, MotoGP, Gara, differita

Guida Sky e DAZN

Venerdì 25 giugno

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 11.50-12.20, MotoE, Prove libere 1

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

ore 16.05-16.35, MotoE, Prove libere 2

Sabato 26 giugno

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 11.50-12.20, MotoE, Prove libere 3

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.50, MotoE, E-Pole, diretta

Domenica 27 giugno

ore 8.20-8.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 8.50-9.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.20-9.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 10.05, MotoE, Gara, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

Credit: MotoGP.com Press