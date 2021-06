Jack Miller affila le armi in vista del Gran Premio d’Olanda, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021. L’australiano del team Ducati Factory, infatti, vuole presentarsi alle (lunghissime) vacanze estive con una situazione di classifica migliore di quella attuale, per ribadire a Fabio Quartararo che la lotta per il titolo è lungi dall’essere già conclusa.

Il francese del team Yamaha Factory, infatti, conduce il campionato con 131 punti in classifica generale contro i 109 di Johann Zarco, i 100 di Jack Miller ed i 99 di Francesco “Pecco” Bagnaia. Il portacolori del team di Borgo Panigale sa che la tappa di Assen (che torna in calendario dopo un anno di assenza per colpa della pandemia) potrebbe già risultare cruciale, anche se ci troviamo solamente a metà del cammino.

Per il nativo di Townsville, poi, questa gara ha un sapore particolare, avendola vinta nel 2016 all’esordio in MotoGP: “I ricordi della mia prima vittoria qui ad Assen sono ben nitidi della mia mente. Una pista divertente sulla quale, però, non sempre ho fatto bene. Nel 2019, per esempio, ho faticato, mentre in questa edizione sono convinto che andremo bene. Al Sachsenring nel complesso la GP21 andava bene, ma non sono stato in grado di mettere assieme tutti i pezzi del puzzle. Voglio un weekend positivo per chiudere al meglio la prima parte del campionato”.

