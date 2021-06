MotoGP in tv, orari GP Olanda 2021: programma gara, streaming, palinsesto TV8, Sky e DAZN, diretta e differite

Ultima giornata in pista ad Assen per i centauri del Motomondiale prima della lunga pausa estiva di 6 settimane che si concluderà nel weekend del 6-8 agosto al Red Bull Ring di Spielberg. Quest’oggi va in scena dunque il Gran Premio d’Olanda 2021, nono appuntamento della stagione.

Yamaha favorita per il successo di tappa in MotoGP con il pole-man Maverick Viñales ed il leader iridato Fabio Quartararo, entrambi sulla carta con una marcia in più rispetto al resto della concorrenza anche sul passo. Lotta apertissima comunque in ottica podio con tanti protagonisti coinvolti tra cui l’azzurro Francesco Bagnaia, il portoghese Oliveira, il francese Zarco e gli spagnoli della Suzuki.

Il Gran Premio d’Olanda 2021 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Sarà poi possibile seguire anche in chiaro su TV8 le gare di tutte le classi in differita a partire dalle ore 14.00. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dello spettacolo del Motomondiale ad Assen.

Di seguito la programmazione televisiva completa del GP d’Olanda 2021:

PROGRAMMA GP OLANDA MOTOGP 2021

Guida Sky e DAZN

Domenica 27 giugno

ore 9.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

ore 15.30, MotoE, Gara, diretta

Guida TV8

Domenica 27 giugno

ore 14.00, Moto3, Gara, differita

ore 15.20, Moto2, Gara, differita

ore 17.00, MotoGP, Gara, differita

ore 17.55, MotoE, Gara, differita

