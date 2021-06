Il fine settimana del Gran Premio d’Olanda, nono appuntamento del Motomondiale 2021 sta ufficialmente per fare alzare il sipario su di sé. Dopo aver archiviato l’emozionante vittoria di Marc Marquez al Sachsenring, scatta il weekend sullo splendido circuito di Assen, la cosiddetta “Università della moto”, uno di quei luoghi iconici e leggendari delle moto, laddove chiunque ama correre e, di conseguenza, sogna di vincere.

Nella giornata odierna, come consuetudine, i piloti saranno impegnati nelle prime due sessioni di prove libere, per saggiare le condizioni della pista della Drenthe.

In MotoGP il leader della classifica generale Fabio Quartararo, farà di tutto per continuare nel suo ottimo trend ed allungare ulteriormente sulle Ducati con Johann Zarco, Jack Miller e Francesco “Pecco” Bagnaia che lo inseguono, confidando che contemporaneamente Marc Marquez e Miguel Oliveira possano togliere ulteriori punti ai rivali. In Moto2 e Moto3, invece, l’australiano Remy Gardner e lo spagnolo Pedro Acosta vogliono presentarsi alle vacanze estive confermando un bottino di punti di margine già decisamente interessante e, quindi, blindare le loro chance di titolo.

IN TV – Il Gran Premio di Olanda del Motomondiale 2021 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) (solo MotoGP) e Sky Sport MotoGP (208) e DAZN. Su TV8 (121 di Sky e 8 dgt) non saranno visibili le prove libere. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport, come sempre, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP OLANDA 2021 – MOTOMONDIALE

Venerdì 25 giugno

Ore 9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

Ore 9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

Ore 10.55-11.35 Prove libere 1 Moto2

Ore 13.15-13.55 Prove libere 2 Moto3

Ore 14.10-14.55 Prove libere 2 MotoGP

Ore 15.10-15.50 Prove libere 2 Moto2

Credit: MotoGP.com Press