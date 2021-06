MMA, Vettori-Adesanya il main event. Risultati incontri precedenti: Moreno nuovo Campione del Mondo dei mosca

A Glendale (Arizona, USA) va in scena UFC 263, evento organizzato dalla promotion più importante a livello globale per quanto concerne la MMA. L’attesa è tutta per il main event tra Marvin Vettori e Israel Adesanya, match valido per il Mondiale dei pesi medi. Il fighter trentino vuole diventare il primo italiano a laurearsi Campione del Mondo nelle arti marziali miste e ha tutte le carte in regola per cercare il colpaccio contro il nigeriano, detentore del titolo.

Prima dell’incontro di cartello, però, si sono disputati altri combattimenti di spessore. Brandon Moreno è diventato il nuovo Campione del Mondo dei pesi mosca, dopo aver sconfitto l’iridato in cara Deiveson Figueiredo. Il 27enne messicano, chiaramente sfavorito alla vigilia, ha surclassato il 33enne brasiliano con una micidiale presa al collo nel corso del terzo round e ha trionfato con pieno merito.

Leon Edwards ha sconfitto Nate Diaz in un match tra i pesi welter: verdetto unanime (49-46, 49-46, 49-46), ma onore al merito a Diaz che ha combattuto con una maschera di sangue e nel quinto round ci ha provato. Successo anche per Belal Muhammad su Demian Maia sempre tra i welter con decisione unanime (30-27, 29-28, 29-28), mentre Paul Craig ha trionfato per sottomissione contro Jamahal Hill per sottomissione tecnica nel corso del primo round di una contesa tra i pesi leggeri.