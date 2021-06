Israel Adesanya ha sconfitto Marvin Vettori con uno schiacciante verdetto unanime (triplo 50-45) e si è confermato Campione del Mondo MMA dei pesi medi. Il nigeriano ha difeso la cintura per la terza volta in carriera e ormai siede sul trono della categoria da due anni. Il 31enne nativo di Lagos ha annichilito il fighter trentino, che sognava di diventare il primo italiano a conquistare il titolo iridato nelle arti marziali miste.

Il ribattezzato The Last Stylebender è risultato impeccabile sull’ottagono di Glendale (Arizona, USA), ha fatto valere i suoi violenti low-kick alla gamba sinistra del rinominato The Italian Dream e ha giganteggiato grazie a una tecnica impeccabile, evitando di concedere troppi take-down (eccezion fatta per un momento critico nel terzo round) e facendosi apprezzare per il suo agonismo.

Israel Adesanya conferma la propria imbattibilità tra i pesi medi e si lancia verso il possibile match contro Robert Whittaker, a cui concederà la rivincita dopo avergli strappato la cintura. Il nigeriano con passaporto neozelandese ha dichiarato al termine dell’incontro: “Vettori è migliorato? Sì, ma non è bastato. Devi fare molto di più se vuoi battermi. E ora il prossimo? Sì quell’altro c***, Robert Whittaker, Bobby Knuckles, come si chiama? Lo ho già buttato giù due volte. Non so quando sarà, dipende da Covid, ma forse andremo ad Auckland, a casa mia. Quando? Decido io, non voi: sono io il f***** Re“.