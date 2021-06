Marvin Vettori allenato dal coach di Mike Tyson! Cordeiro e lo staff di The Italian Dream verso il Mondiale

Marvin Vettori sta vivendo le intensissime ore della vigilia che lo proiettano verso il match della vita. Stanotte (attorno alle ore 05.30-06.00 italiane), il fighter trentino salirà sull’ottagono di Glendale (Arizona, USA) per affrontare Israel Adesanya nell’incontro che mette in palio il Mondiale MMA dei pesi medi. Il 27enne nativo di Mezzocorona vuole diventare il primo italiano a conquistare la cintura iridata nelle arti marziali miste, per farlo dovrà sfoderare una prestazione stellare contro il nigeriano se vorrà strappargli lo scettro e scrivere una memorabile pagina di storia dello sport tricolore.

Marvin Vettori è reduce da cinque vittorie consecutive in UFC, la promotion più importante a livello globale per quanto concerne questo sport, e attualmente occupa il terzo posto nel ranking di categoria. Il ribattezzato The Italian Dream si è ampiamente meritato il diritto di fronteggiare il Campione del Mondo in carica, a tre anni di distanza dal loro unico precedente incontro: nel 2018, sempre in questa città, si impose l’africano, ma con verdetto non unanime e molto discusso, mai digerito dall’azzurro che ora sogna la rivincita nel momento più importante.

Nel frattempo l’italiano è cresciuto in maniera esponenziale, ha ampliato la propria varietà di colpi, ha aumentato la sua efficacia tecnica ed è un fighter decisamente più evoluto, sicuramente in grado di poter fronteggiare un avversario imbattuto tra i pesi medi e che difende il titolo da due anni. Dietro a questi enormi miglioramenti c’è uno staff di eccellenza voluto da Marvin Vettori, il quale si allena ormai da anni alla Kings MMA di Huntington Beach (Californi, USA). A guidare il rinominato The Italian Dream è il brasiliano Rafael Cordeiro, head coach di questa struttura. Stiamo parlando di un trainer molto esperto che ha seguito una sfilza di talenti nel corso della sua carriera tra cui Anderson Silva, Mauricio Rua, Fabricio Werdum, Rafael dos Anjos, Lyoto Machida, tutti lottatori capaci di laurearsi Campioni del Mondo nella MMA. Infatti dal 2012 al 2016 ha sempre ricevuto il premio di coach dell’anno per le arti marziali miste.

Molti appassionati degli sport di combattimento, però, ricorderanno Rafael Cordeiro perché ha seguito passo dopo passo il grande ritorno sul ring di Mike Tyson lo scorso autunno. Uno dei più grandi pugili di tutti i tempi, rimessosi in gioco a 54 anni suonati, si era affidato al talento del tecnico sudamericano per rimettersi in forma e il risultato fu eccezionale visto quanto mostrato sul ring nell’esibizione contro Roy Jones Jr. Marvin Vettori è dunque guidato da uno dei migliori al mondo in assoluto, ma non finisce qui.

Nello staff figura anche il brasiliano Romulo Barral, uno dei migliori lottatori di sempre nel Jiu Jitsu (5 volte Campione del Mondo IBJJF). A curare la fase lottatoria di Marvin è anche Markus Mollica, wrestler All-American e 2 volte campione nazionale negli Stati Uniti. Per la fase di striking, invece, soprattutto per ciò che riguarda il pugilato, va menzionato Julian Chua, già allenatore di campioni mondiali di boxe comeGilberto Ramirez, Regis Prograis e Taras Shelestyuk. Assolutamente da non dimenticare il preparatore atletico Chase Cichos e il nutrizionista Matteo Capodaglio.