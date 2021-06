Lotta greco-romana, Ranking Series 2021: concluse le gare nelle ultime cinque categorie di peso

Si è chiusa la sesta ed ultima giornata della tappa conclusiva delle Ranking Series 2021, andata in scena a Varsavia, in Polonia: la manifestazione era molto importante, in quanto era l’ultima ad assegnare punti per il ranking olimpico, che determinerà le quattro teste di serie ai Giochi Olimpici di Tokyo, ma era vitale anche per la definizione delle teste di serie dei Campionati Mondiali in programma ad Oslo, in Norvegia, ad ottobre.

In Polonia, dopo le gare che hanno visto protagonisti nello stile libero Frank Chamizo ed Abraham Conyedo nei giorni scorsi, si è esaurita la presenza italiana. La manifestazione è terminata oggi con le ultime cinque categorie di peso della lotta greco-romana.

CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE

Nei -60 kg in finale il polacco Michal Jacek Tracz supera ai punti per 3-2 il turco Ekrem Ozturk, e la sfida per il terzo posto va all’uzbeko Mukhammadkodir Yusupov, mentre nei -87 kg il primo posto va all’ucraino Semen Novikov, che batte in finale il magiaro Istvan Takacs ai punti per 2-1, ed al terzo posto si piazzano l’uzbeko Rustam Assakalov ed il turco Metehan Basar, infine nei -97 kg vince l’iraniano Mohammadhadi Abdollah Saravi, che batte in finale ai punti per 3-0 il connazionale Mehdi Mohammad Balihamzehdeh, ed al terzo posto si classificano il finlandese Arvi Martin Savolainen e l’azero Islam Abbasov.

CATEGORIE DI PESO NON OLIMPICHE

Nei -63 kg in finale successo dell’uzbeko Islomjon Bakhramov ai punti per 5-3 sul nipponico Ayata Suzuki, con gli incontri per il terzo posto che vanno al tedesco Christopher Josef Kraemer ed al magiaro Krisztian Kecskemeti, mentre nei -72 kg in finale il polacco Gevorg Sahakyan supera ai punti per 4-3 l’uzbeko Mirzobek Rakhmatov, con le sfide per il terzo posto che vanno al turco Cengiz Arslan ed al magiaro Krisztian Istvan Vancza.

Foto: UWW