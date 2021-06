Lotta femminile, Ranking Series 2021: concluse le gare nelle prime cinque categorie di peso

Si è chiusa la terza giornata della tappa conclusiva delle Ranking Series 2021, che andrà in scena fino a domenica 13 giugno a Varsavia, in Polonia: la manifestazione è molto importante, in quanto è l’ultima ad assegnare punti per il ranking olimpico, che determinerà le quattro teste di serie ai Giochi Olimpici di Tokyo, ma sarà vitale anche per la definizione delle teste di serie dei Campionati Mondiali in programma ad Oslo, in Norvegia, ad ottobre.

In Polonia, dopo le gare che hanno visto protagonisti nello stile libero Frank Chamizo ed Abraham Conyedo nei giorni scorsi, si è esaurita la presenza italiana. La manifestazione prosegue oggi con le prime cinque categorie di peso della lotta femminile.

CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE

Nei -50 kg in finale l’azera Mariya Stadnik supera ai punti per 9-4 l’ucraina Oksana Livach, e le sfide per il terzo posto vanno alla kazaka Valentina Ivanovna Islamova Brik ed alla russa Mariia Tiumerekova, mentre nei -62 kg il primo posto va alla kirghisa Aisuluu Tynybekova, che batte il finale la canadese Ana Paula Godinez Gonzalez ai punti per 7-1, ed al terzo posto si piazzano la russa Liubov Ovcharova e l’ucraina Ilona Prokopevniuk, infine nei -76 kg vince la tedesca Aline Rotter Focken, che batte in finale ai punti per 3-0 l’estone Epp Maee, ed al terzo posto si classificano la russa Natalia Vorobeva e la canadese Erica Elizabeth Wiebe.

CATEGORIE DI PESO NON OLIMPICHE

Nei -55 kg in finale successo della russa Olga Khoroshavtseva per schienamento (giunto sullo score di 4-0 dopo 1’41”) sulla mongola Sumiya Erdenechimeg, con il terzo posto che va all’ucraina Iryna Khariv Chykhradze, mentre nei -65 kg in finale la svedese Henna Katarina Johansson supera per priorità, con il match concluso ai punti sul 6-6, l’ucraina Anastasiia Lavrenchuk, con le sfide per il terzo posto che vanno alla bulgara Taybe Mustafa Yusein ed alla polacca Aleksandra Wolczynska.

