Lotta, Europei Cadetti 2021: quinto posto nei -80 kg per Gabriele Niccolini. Eliminati gli altri azzurri dello stile libero

Seconda giornata di gara che va in archivio a Samokov senza acuti per l’Italia in occasione dei Campionati Europei Cadetti 2021 di lotta. Quest’oggi si sono disputate le fase finali delle prime categorie e le eliminatorie degli ultimi tabelloni per quanto riguarda lo stile libero.

Gabriele Niccolini, autore ieri di un bel percorso nei -80 kg, si è dovuto arrendere nella finale per il bronzo al tedesco Daniel Fischer con il risultato conclusivo di 9-6, ottenendo comunque un buon quinto posto continentale di categoria.

Debutto vincente in mattinata nei -60 kg per Danny Lubrano, che ha superato per 10-2 l’israeliano Ronen Kolesnik nel turno di qualificazione per poi pagare dazio agli ottavi di finale contro l’ungherese Alex Gabor Gombos per 5-7.

Stesso cammino anche per Raul Caso nei -71 kg. L’azzurrino è entrato in gara con un bel successo per 10-0 nel turno di qualificazione sul greco Panagiotis Polychronidis, prima di alzare bandiera bianca agli ottavi contro il tedesco Gregor Eigenbrodt per 2-9. Entrambi i lottatori italiani non hanno strappato il pass per i ripescaggi e sono quindi definitivamente fuori dai giochi per le medaglie.

Foto: Fijlkam