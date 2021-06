LIVE Italia-Germania 15-11, Nations League volley femminile in DIRETTA: azzurre sugli scudi nel primo parziale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16-12 Fersino prende di tutto in difesa, poi ci pensa D’Odorico con una palla molto intelligente.

15-12 Parallela indifendibile di Drewniok, l’opposto sta tenendo in piedi la sua squadra.

15-11 Spallata impressionante di Mingardi, ma che bella velocità di palla. Secondo time-out discrezionale per la Germania.

14-11 L’Italia vince uno scambio lunghissimo, bravissima Bosio a servire una sette a Mazzaro dopo trenta secondi di gioco.

13-11 Nulla da fare in difesa per Bosio, Drewniok sfrutta bene il ritardo a muro di Mazzaro.

13-10 Invasione aerea di Drewniok, primo time-out discrezionale per la Germania.

12-10 Mingardi sfonda sul muro a tre tedesco, torniamo avanti di un break.

11-10 Guerra a segno anche da posto due, Anastasia sta facendo davvero un ottimo torneo.

10-10 L’arbitro chiama un’invasione aera a Bosio, chiamata molto fiscale.

10-9 Pallonetto di seconda intenzione per la regista tedesca.

10-8 Si fa perdonare immediatamente Guerra, che gioca sul muro basso di Kastner.

9-8 Invasione in attacco di Guerra, le tedesche si rifanno sotto.

9-7 Diagonale sui quattro metri per Alsmeier.

9-6 Bene Bosio, che serve una sette spinto a Bonifacio, Sara non sbaglia!

8-6 Esce la battuta di D’Odorico, che però era molto interessante.

8-5 Mingardi a segno in parallela, andiamo al primo time-out tecnico avanti di tre.

7-5 Non basta una bella difesa di Fersino, Drewniok sfrutta le mani del muro di D’Odorico.

7-4 Fortunatamente finisce subito la serie al servizio della centrale tedesca.

6-4 Ace della stessa Weitzel su Guerra, importante cambiare subito palla.

6-3 Bel primo tempo di Weitzel.

6-2 Mani-out di Mingardi da posto due, il nostro vantaggio è frutto di un buon servizio e di una difesa attenta.

5-2 Ace di Mazzaro su Pogany, bene così!

4-2 Diagonale nei due metri favolosa di D’Odorico, azione tutta di spalla per la giovane azzurra.

3-2 Scambio lungo vinto dalla Germania grazie ad un pallonetto di Alsmerie, peccato perchè abbiamo avuto svariate occasioni per il +3.

3-1 Schiaccia direttamente in rete Alsmeier, secondo errore del match per lei.

2-1 Palletta di Drewniok, non ci arriva in difesa D’Odorico.

2-0 Benissimo Mingardi, che passa sopra il muro con un colpo piazzato, ottimo inizio.

1-0 Si parte subito con un errore in attacco di Alsmeier, ma che bella difesa di Fersino in precedenza.

18:59 L’Italia risponde con: Bosio, Mingardi, Guerra, D’Odorico, Bonifacio, Mazzaro e Fersino.

18:56 Questo il sestetto della Germania: Drewniok, Alsmeier, Kastner, Weitzxel, Scholzel, Strigrot e Pogany.

18:53 Le due squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento, tra qualche istante si parte!

18:50 C’è curiosità per scoprire quali saranno le scelte di coach Bregoli, che sta variando molto il sestetto titolare, specialmente nell

18.47 Le tedesche sono appena davanti a noi con 6 punti, ma vengono da una brutta sconfitta contro gli Stati Uniti (3-0).

18:44 Le ragazze di coach Bregoli occupano al momento la quattordicesima posizione in classifica con 5 punti a referto.

18:41 Le azzurre si sono sbloccate grazie alla bella vittoria di ieri contro la Corea (3-1) e stanno prendendo fiducia partita dopo partita.

18:38 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per l’ottava giornata della VNL femminile 2021.

Le azzurre ieri hanno superato 3-1 la Corea di coach Lavarini, Bosio e compagne hanno convinto e grazie a questo successo hanno scalato una posizione in classifica, al momento si trovano in quattordicesima posizione con 5 punti a referto. L’avversaria di questa sera sarà la Germania, che sta facendo un torneo un po’ al di sotto delle aspettative, le tedesche si trovano infatti subito davanti all’Italia con un solo punto in più e vengono da una brutta sconfitta contro gli Stati Uniti, le due vittorie sono arrivate a inizio torneo contro Olanda e Belgio. Non sarà una partita facile, ma le azzurre se la possono tranquillamente giocare alla pari, quella di coach Bregoli è una squadra con tanto carattere, che cresce partita dopo partita, questa sera potremmo vederle delle belle!

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per l’ottava giornata della VNL femminile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 19:00, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 18:30!

Foto: FIVB