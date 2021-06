Italia-Svizzera, Europei calcio 2021: probabili formazioni. Mancini conferma il tridente offensivo e ha il dubbio Verratti

Dopo il roboante 3-0 all’esordio contro la Turchia, l’Italia di Roberto Mancini è già proiettata al suo secondo impegno agli Europei contro la Svizzera. Un match che potrebbe già dare la qualificazione agli ottavi per gli azzurri, che puntano ad un nuovo successo per staccare il biglietto per la fase ad eliminazione diretta con un turno d’anticipo.

Roberto Mancini sembra intenzionato a confermare dieci degli undici scesi in campo dal primo minuto contro la Turchia. Un cambio è certo, visto che Florenzi è infortunato e ci sarà Giovanni Di Lorenzo nel ruolo di terzino destro, come accaduto nell’ottimo secondo tempo del laterale del Napoli contro i turchi. Il CT azzurro ha ancora un dubbio e riguarda la presenza di Marco Verratti.

Il centrocampista del PSG si è allenato con i compagni e ha recuperato dall’infortunio. Mancini dovrà valutare se rischiare Verratti già dal primo minuto o creare una staffetta con Locatelli, con il giocatore del Sassuolo attualmente favorito per un posto da titolare. Quasi sicuramente verrà confermato il tridente offensivo composto da Berardi-Immobile-Insigne.

Match importante anche per la Svizzera, che ha pareggiato all’esordio contro il Galles. Vladimir Petkovic, ex allenatore della Lazio, dovrebbe confermare l’undici dell’esordio, anche se Gavranovic contende una maglia dal primo minuto a Seferovic. Ci sarà sicuramente Breel Embolo, il migliore contro il Galles e principale pericolo per la difesa azzurra.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-SVIZZERA

Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Immobile, Insigne.

Svizzera (3-4-1-2): Sommer, Elvedi, Akanji, Mbabu, Schär, Zakaria, Xhaka, Rodríguez, Shaqiri, Embolo, Seferović.

FOTO LaPresse