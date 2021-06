Italia-Galles, orario e data prossima partita Europei calcio 2021: programma, tv, streaming

Quando giocherà l’Italia la sua prossima partita agli Europei 2021 di calcio? Dopo aver sconfitto la Turchia con un secco 3-0 all’esordio e aver incrociato la Svizzera, la nostra Nazionale concluderà la sua fase a gironi contro il Galles. L’appuntamento è per domenica 20 giugno, alle ore 18.00, sempre allo Stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri affronteranno i Dragoni in un match determinante per definire la classifica del gruppo A: le prime due classificate passano il turno e si qualificano agli ottavi di finale, la terza classificata deve sperare di essere tra le migliori quattro tre (sui sei gironi) per poter essere ripescata.

Gli uomini del CT Roberto Mancini scenderanno in campo con i favoriti del pronostico e punteranno a vincere senza fare troppi calcoli, per giungere alla fase a eliminazione diretta ancora più sicuri dei propri mezzi e con l’ambizione di farsi strada in questa rassegna continentale. In base alla graduatoria che si definirà dopo Italia-Svizzera e Galles-Turchia, il tecnico marchigiano deciderà anche su quale formazione puntare e se optare per un po’ di turnover in vista delle partite da dentro o fuori.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Galles, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e su Sky, in diretta streaming su Rai Play e su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-GALLES, EUROPEI CALCIO 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 20 GIUGNO:

18.00 Italia-Galles

ITALIA-GALLES: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 1.

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport 1 (canale 201), su Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport (canale 251).

Diretta streaming su Rai Play (gratis), su Sky Go e Now TV (per gli abbonati).

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse