Italia-Galles oggi, Europei calcio 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni, streaming

Oggi domenica 20 giugno (ore 18.00) si gioca Italia-Galles, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di calcio. La nostra Nazionale si è già assicurata la qualificazione agli ottavi di finale grazie alle nette vittorie per 3-0 ottenute contro Turchia e Svizzera, ma gli azzurri vogliono chiudere al meglio il proprio raggruppamento e scenderanno in campo allo Stadio Olimpico di Roma senza fare calcoli. I ragazzi del CT Roberto Mancini puntano a un altro successo, per terminare a punteggio pieno e col primo posto in classifica in vista della fase a eliminazione diretta.

Giorgio Chiellini e compagni incroceranno i Dragoni, che al debutto avevano pareggiato con la Svizzera e che poi hanno battuto la Turchia. L’Italia ha bisogno di almeno un pareggio per assicurarsi il primato, in caso di sconfitta sarà invece il Galles a conquistare il primo posto e gli azzurri si dovranno accontentare della seconda piazza (ma non è detto che sia uno svantaggio visto il tabellone che potrebbe crearsi). Va precisato che gli ospiti devono fare risultato per essere sicuri del passaggio del turno, perché un eventuale ko e un contemporaneo successo della Svizzera sulla Turchia li potrebbe mettere in difficoltà.

Roberto Mancini dovrebbe operare un po’ di turnover. Acerbi e Bastoni dovrebbero giocare nel cuore della difesa al posto dell’infortunato Chiellini e di Bonucci, Emerson sulla sinistra per fare riposare Spinazzola. Verratti dovrebbe fare il suo esordio a centrocampo con la novità Cristante e il confermato Jorginho. In attacco ci dovrebbe essere spazio per Belotti al posto di Immobile nel tridente completato da Bernardeschi e Insigne. Italia dunque in campo col 4-3-3 proprio come gli avversari, trascinati dal tridente offensivo Bale-Moore-James e da Ramsey in mediana.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Galles, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e su Sky, in diretta streaming su Rai Play e su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-GALLES, EUROPEI CALCIO 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 20 GIUGNO:

18.00 Italia-Galles

ITALIA-GALLES: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 1.

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201), su Sky Sport Football (canale 203) e su Sky Sport 251 (canale 251).

Diretta streaming su Rai Play (gratis), su Sky Go e Now TV (per gli abbonati).

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-GALLES

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Cristante, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

GALLES (4-3-3): Ward; C. Roberts, Rodon, Mepham, B. Davies; Allen, Morrell, Ramsey; James, Moore, Bale.

Foto: Lapresse