Italia-Austria, Ottavi Europei 2021: orario, programma, tv, probabili formazioni

Archiviata definitivamente la fase a gironi, è arrivato finalmente il momento di proiettarci verso le sfide a eliminazione diretta ai Campionati Europei 2021 di calcio maschile. Si comincia sabato 26 giugno con Galles-Danimarca e soprattutto con Italia-Austria, incontro valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020, che si svolgerà a Wembley (Londra) con calcio d’inizio alle ore 21.

Gli Azzurri hanno vinto il gruppo A con 3 vittorie su 3 senza subire gol, portandosi a quota 30 risultati utili consecutivi e mettendo in evidenza un gioco spumeggiante con protagonisti differenti ad ogni partita. La selezione tricolore, guidata dal C.T. Roberto Mancini, se la vedrà agli ottavi con la seconda classificata del girone C.

Il Das Team austriaco ha collezionato sinora due vittorie (3-1 sulla Macedonia del Nord e 1-0 sull’Ucraina) ed una sconfitta (0-2 con l’Olanda), conquistando il pass per il tabellone finale proprio all’ultima giornata grazie al gol di Baumgartner contro gli ucraini.

Il match tra Italia e Austria, previsto sabato 26 giugno alle ore 21.00, verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1 (in chiaro) e su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del percorso degli azzurri a Euro 2020.

Di seguito il programma completo e le probabili formazioni della sfida:

PROGRAMMA E PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-AUSTRIA

SABATO 26 GIUGNO

Ore 21.00 Italia-Austria (diretta tv su Rai 1 e Sky Sport Uno, live streaming su Rai Play, Sky Go e Now TV)

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne

AUSTRIA (4-3-2-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Schlager, Laimer, Grillitsch; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic

Foto: Lapresse