Italia-Austria, Europei 2021: data, orario, programma, tv ottavi di finale

Sarà l’Austria l’avversaria dell’Italia negli ottavi di finale degli Europei 2021 di calcio. La compagine allenata dal ct Franco Foda ha agguantato a sorpresa il secondo posto nel girone C, superando l’Ucraina per 1-0 grazie ad un gol di Baumgartner. I biancorossi hanno chiuso il raggruppamento a quota 6 punti, preceduti solo dall’Olanda (9). E’ la prima volta che la selezione alpina supera la fase a gironi in una rassegna continentale.

L’ultimo precedente tra Italia ed Austria risale al 2008, quando pareggiarono per 2-2 in amichevole. Le due compagini si sono affrontate per quattro volte in una fase finale dei Mondiali ed ha sempre vinto l’Italia. Si tratterà invece del primo match in un Europeo.

Gli azzurri dovranno fare particolare attenzione ad una squadra coriacea e dotata di buone individualità, in particolare Alaba ed Arnautovic. Inoltre andrà monitorato anche il giovane attaccante Sasa Kalajdzic, bomber dello Stoccarda in Bundesliga.

Gli ottavi di finale degli Europei 2021 tra Italia ed Austria si svolgeranno sabato 26 giugno alle ore 21.00. Il match sarà trasmesso in tv in chiaro su Rai1 ed a pagamento su SkySport Uno, dove sarà visibile anche con la tecnologia del 4K.

PROGRAMMA OTTAVI DI FINALE EUROPEI 2021

Sabato 26 giugno, Stadio di Wembley (Londra)

Ore 21.00 – Italia-Austria

Diretta tv in chiaro: Rai1

Diretta tv a pagamento: SkySport Uno (anche in 4K)

Diretta streaming in chiaro: RaiPlay

Diretta streaming a pagamento: SkyGo e NowTv

Foto: Lapresse