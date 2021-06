Inghilterra-Scozia oggi, Europei calcio 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni, streaming

Oggi venerdì 18 giugno (ore 18.00) si gioca Inghilterra-Scozia, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di calcio. Allo Stadio Wembley di Londra andrà in scena l’attesissimo derby britannico, uno scontro imperdibile tra le due grandi rivali per eccellenza: da una parte i Tre Leoni, dall’altra la Tartan Army in un confronto davvero da brividi.

L’Inghilterra ha esordito brillantemente all’esordio, sconfiggendo la quotata Croazia per 1-0. La Scozia, invece, ha perso con un secco 2-0 contro la Repubblica Ceca ed è con le spalle al muro. I padroni di casa possono anche accontentarsi di un pareggio, mentre gli ospiti sono praticamente costretti a vincere per continuare a puntare alla qualificazione agli ottavi di finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, le probabili formazioni di Inghilterra-Scozia, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e su Sky, in diretta streaming su Rai Play e su Sky Go oltre che su Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

INGHILTERRA-SCOZIA, EUROPEI CALCIO 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 18 GIUGNO:

21.00 Inghilterra-Scozia

INGHILTERRA-SCOZIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 1.

Diretta tv, soltanto per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203).

Diretta streaming su Rai Play (gratis), su Sky Go e Now Tv (per gli abbonati).

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA-SCOZIA

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice, Mount; Foden, Kane, Sterling.

SCOZIA (3-4-2-1): Marshall; Hendry, Hanley, Cooper; O’Donnell, Armstrong, McTominay, Robertson; McGinn, Fraser; Dykes.

Foto: Lapresse