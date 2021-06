Inghilterra-Germania oggi, Europei 2021: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Oggi martedì 29 giugno (ore 18.00) si gioca Inghilterra-Germania, ottavo di finale degli Europei 2021 di calcio. Allo Stadio Wembley di Londra andrà in scena una grande classica, che come sempre si preannuncia spettacolare, appassionante e avvincente. C’è grande attesa per questo vibrante incrocio tra due potenze del Vecchio Continente, desiderose naturalmente di proseguire la loro avventura in questa competizione e di sfruttare un tabellone che sulla carta sembra essere favorevole a chi riuscirà a uscire trionfatore da questa contesa.

L’Inghilterra ha conquistato il primo posto nel suo girone scofiggendo Croazia e Repubblica Ceca e pareggiando con la Scozia. La Germania, invece, ha concluso al secondo posto il proprio raggruppamento, salvandosi in extremis nel match contro l’Ungheria (in precedenza aveva perso con la Francia e vinto contro il Portogallo). In palio il quarto di finale contro la vincente di Svezia-Ucraina e poi una possibile semifinale contro Danimarca o Repubblica Ceca.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, le probabili formazioni di Inghilterra-Germania, ottavo di finale degli Europei 2021 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Rai 1, in diretta streaming su Rai Play e Sky Go oltre che su Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

INGHILTERRA-GERMANIA OGGI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 29 GIUGNO:

18.00 Inghilterra-Germania

INGHILTERRA-GERMANIA, COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 1.

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 251 (canale 251).

Diretta streaming su RaiPlay (gratis), su Sky Go e Now TV (a pagamento).

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA-GERMANIA

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Henderson; Saka, Foden, Sterling; Kane.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz.

Foto: Lapresse