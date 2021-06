Golf, in Ohio è tutto pronto per lo spettacolo del Memorial Tournament 2021

A pochi giorni di distanza da un emozionante testa a testa tra Jordan Spieth e Jason Korak al Charles Schwab Challenge, il PGA Tour si sposta in Ohio per il decisamente più prestigioso Memorial Tournament 2021, l’evento più prestigioso di questa porzione di calendario.

Lo spagnolo Jon Rahm cercherà di difendere il suo titolo conquistato la passata stagione, quando si è assicurato la vittoria nonostante un brutto 75 nel round finale. In quell’occasione il golfista europeo si guadagnò anche l’onore di diventare il nuovo numero 1 del mondo. La concorrenza sarà però decisamente agguerrita, infatti come era logico aspettarsi molte star sono presenti nel field di questo evento e sono pronte alla battaglia. Bryson DeChambeau, Rory McIlroy, Justin Thomas, Collin Morikawa e lo stesso Spieth sono solo alcuni dei big che vedremo in azione questa settimana.

Naturalmente si giocherà sullo storico percorso del Muirfield Village Golf Club, un par 72 di 7392 yards che è stato disegnato e ideato nel 1974 dal padrone di casa vero e proprio, Jack Nicklaus. Il Workday Charity Open di settimana scorsa ha reso evidente l’importanza di saper trovare il fairway con continuità dal tee, in quanto i giocatori sono stati puniti parecchie volte quando finiti fuori posizione.

Naturalmente il favorito per accaparrarsi il premio finale di 1,674,000$ sarà colui che saprà anche evitare i numerosi ostacoli strategicamente piazzati, soprattutto quelli attorno ai green che se raggiunti in posizioni difficili rendono davvero complicato il salvataggio del par. La lunghezza è un’altro fattore da considerare, ci sono ben quattro par-4 che superano le 450 yards e dunque i grandi colpitori potrebbero avere vita facile se riuscissero a mantenere un livello d’eccellenza con i ferri. In altre parole, a Muirfield serve davvero tutto il pacchetto per eccellere e non per nulla questo torneo è così famoso e prestigioso.

Foto: LaPresse