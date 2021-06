Golf, Collin Morikawa in testa al Memorial Tournament 2021 in un primo giro interrotto dal maltempo

Prima giornata decisamente difficile, quella che ha aperto l’edizione 2021 del prestigioso Memorial Tournament 2021. Sul campo di Muirfield, in Ohio, è infatti caduta la mannaia del maltempo, che come sempre nel golf resta uno dei principali pericoli del mestiere. Il pericolo lampi ha stravolto l’ordine di gioco, fermando una prima volta le operazioni nel pomeriggio americano e poi sospendendo definitivamente il giro.

Ciò che ne è uscito è dunque un round-1 ibrido, con meno della metà dei giocatori in grado di completare il proprio lavoro e molti atleti che addirittura non sono neanche potuti scendere in campo per una singola buca. La classifica di questo giovedì è dunque totalmente provvisoria, sperando che la situazione possa migliorare oggi per permettere di recuperare il tempo perduto.

Ottimo avvio di uno dei favoriti, il campione del PGA Championship 2020 Collin Morikawa, che ha saputo sfruttare ottimamente la partenza al mattino presto per mettere in cascina un eccellente -6 di giornata. Il connazionale Adam Long segue a una distanza da solo con il -5, davanti a un quartetto formato da Bo Hoag, Rafa Cabrera Bello, Nick Taylor e Xander Schauffele (-4). Buon avvio anche per le due star Jon Rahm e Justin Thomas (-3).

Foto: LaPresse